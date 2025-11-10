北海道・釧路警察署は9日、住居侵入の疑いで釧路市に住む大学生の男（21）を逮捕しました。男は2025年10月31日午前0時半ごろ、釧路市芦野にある21歳の男性が住むアパートの一室に無断で侵入した疑いが持たれています。警察によると2人に面識はなく、事件当時、部屋の玄関は無施錠だっだということです。警察によると別の事件の捜査で防犯カメラを調べていたところ、無施錠の玄関から無断で侵入する男を見つけ、事件が発覚し