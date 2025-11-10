◇スポニチ主催女子ゴルフツアーTOTOジャパンクラシック最終日（2025年11月9日滋賀・瀬田GC北C＝6616ヤード、パー72）国内唯一の米女子ツアーのオフィシャルイベントで、日本ツアーを兼ねるビッグトーナメントは降雨によるコースコンディション不良のため最終ラウンドが中止。第3ラウンド終了時点で通算15アンダーの首位に並んだ2人のプレーオフが行われ、畑岡奈紗（26＝アビームコンサルティング）が荒木優奈（20＝Sky）を