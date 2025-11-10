1番人気のスティンガーグラスは後方から外を回って長く脚を使ったものの、惜しくも届かず2着。ルメールのJRA重賞騎乗機会5連勝はならなかった。鞍上は「ゴールまでよく頑張ってくれた。勝った馬は離れていて、うまく逃げ切られたので仕方ない」と同舞台で11着に終わった2走前の目黒記念からは一変した好走に満足そうだった。木村師も「着順だけが残念だったけど、よく走っていると思う」と評価した。