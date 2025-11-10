ディマイザキッドは中団のインで脚をためた。直線は馬群をうまくさばき、ゴールまで力強く伸びて3着。岩田望は「内容としては満足のいく競馬をしてくれた。これが今後に生きてくると思う。馬場も問題なかった」と評価。一方、清水英師は「はまったと思ったけどね」と無念の表情ながらも「1番人気馬と差がなかったし、力は見せてくれた。一度放牧して次を考える」と前向きだった。