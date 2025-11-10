昨年３月にテレビ東京を退社した福田典子アナウンサーが、出演番組のオフショットを披露した。９日までに自身のインスタグラムを更新し、「初ＴＯＫＹＯＭＸ」と題して投稿。「５時に夢中！ありがとうございました！」とつづった。福田アナは７日放送のＴＯＫＹＯＭＸ「５時に夢中！」（月〜金曜・午後５時）にゲスト出演。元横綱・貴乃花光司氏とフリーアナウンサー・河野景子の長男で、靴職人、画家、歌手などマルチに