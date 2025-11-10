９日放送の日本テレビ系「おしゃれクリップ」（日曜・午後１０時）に、俳優の渡辺謙（６６）出演。“師匠”と慕う俳優・山粼努（８８）からのメッセージに涙を流した。渡辺が２２歳の時に舞台での共演で出会った。闘病中で声だけを届けた山粼は「謙がオーディションで入ってきた。素直でやる気満々、何をやっても楽しいみたいな愉快な青年でした」と振り返った。渡辺が米国に渡った時には「英語もできない、歌も