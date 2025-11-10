7番人気サイモンザナドゥは道中、中団をゆったり追走。4角手前から徐々に位置を上げたが、勝ち馬がしぶとく首差届かず、前走シリウスSに続く重賞2着となった。川田は「重賞で、この時計。素晴らしい内容です」と評価。アルゼンチン共和国杯に続く同日重賞勝利が見えかけた小林師は「差し切る勢いでしたが相手がしぶとかった。悔しいけど100％の力を出してくれた。晩成型なので、これから」と語り、今後の成長力に期待した。