ボクシング元WBA世界スーパーフライ級王者の井岡一翔（志成）が9日、都内で行われた恵美夫人の離乳食ブランド店頭販売イベントに参加。冗談交じりに「離乳食をいっぱい食べて体をつくりたい」と話した。次戦は大みそかにバンタム級での再起戦を予定。徹底した食生活をさらに改善し新階級で戦うための肉体改造に着手しており、今後は日本人初の世界5階級制覇を目指す。来月17日にドネア戦が決まったWBA正規王者・堤聖也が自身