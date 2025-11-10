ＮＭＢ４８の小嶋花梨（２６）が９日、大阪・オリックス劇場で行われた自身の卒業コンサートに出演した。ＮＭＢ４８としての集大成は「私とファンの皆さんのＮＭＢ愛をぶつけ合いましょう！」と、グループ愛あふれる小嶋らしい言葉でスタートした。後半には吉田朱里、上西怜、渋谷凪咲らＯＧが次々登場。アイドルを目指すきっかけであり、憧れの存在でもある初代キャプテン・山本彩とも共演を果たした。アンコールでは涙ぐみ