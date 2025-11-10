◇スポニチ主催女子ゴルフツアーTOTOジャパンクラシック最終日（2025年11月9日滋賀・瀬田GC北C＝6616ヤード、パー72）山下は中止が決まるとすぐに気持ちを切り替えた。「しっかり準備はしてきました。天候が天候なので。結果こうなってしまいましたけど、来週もあるのでまた頑張りたいです」。2週連続の逆転Vの舞台は整わなかったが、3位で順位が確定し、年間ポイントランクも前週の3位から2位に浮上した。新人王＆年間女