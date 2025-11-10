◇スポニチ主催女子ゴルフツアーTOTOジャパンクラシック最終日（2025年11月9日滋賀・瀬田GC北C＝6616ヤード、パー72）前年覇者の竹田は21位で終えた。「初めてディフェンディングとしての大会だったので、結果は出したかった」と振り返った。初日に73を叩いて出遅れたものの、第2日からは60台で回り、意地を見せた。「初日がもったいなかったので、悔しい。でも良いショットも増えてきた。また練習して来週から頑張ります