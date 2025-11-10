「侍ジャパン強化合宿」（９日、宮崎）阪神の坂本誠志郎捕手が３２歳の誕生日を迎える１０日の練習試合・広島戦で、トップチームでの侍デビューを迎える。９日、目の前の一戦に集中する覚悟を示し、人生初のバースデースタメンにも全く気にした様子を見せなかった。「そんなことは全然気にしない。試合でやらないといけないことがたくさんある。そっち（試合）の方が大事なので、そっちに集中したい」来年３月のＷＢＣに向