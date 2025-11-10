◇スポニチ主催女子ゴルフツアーTOTOジャパンクラシック最終日（2025年11月9日滋賀・瀬田GC北C＝6616ヤード、パー72）馬場は8番を終えて3つスコアを落としたが、競技が中止となり10位で大会を終えた。「今日はちょっと良いゴルフではなかったんですけど、昨日までは来週につなげられるようなゴルフができた。この感覚を忘れないで頑張りたいです」。年間ポイントランクは61位に上昇し、60人しか出場できない最終戦の切符獲