新日本プロレスは9日、都内で記者会見し、来年1月4日の東京ドーム大会で引退する棚橋弘至（48）の対戦相手が米AEWのオカダ・カズチカ（38）に決定したと発表した。前日の安城大会でオカダが棚橋の引退試合の相手に名乗りを上げた。2人の対戦は24年2月11日の大阪大会以来約1年11カ月ぶりで、通算成績は棚橋の5勝9敗3分け。棚橋は「全力を出し切れる相手。借りを返してないし、引退試合で勝ちたい。最高のコンディションで臨む」