ＤｅＮＡの秋季練習は９日、神奈川・横須賀市内で第２クール最終日を迎えた。取材に応じた相川亮二監督（４９）は、次クールから、他球団が仕掛けてくるさまざまな作戦を想定し、それに応じた守備隊形や動きを実践するメニューを取り入れていくことを明かした。「１２球団の中で行われるであろう戦術。自分たちはやらないことも、相手はやる可能性がある。そこを全て洗い出して、知識として全員が持っておく。こういうことをや