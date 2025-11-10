札幌市は9日、クマの足跡が発見された札幌市円山動物園に隣接する円山公園の一部、及び自然歩道「円山ルート」を閉鎖すると発表しました。市によると閉鎖は安全が確認されるまでの間、2週間ほど継続するということです。札幌市円山動物園では9日午前10時ごろ、小川沿いを歩いたような10センチほどのクマの足跡が確認され、正午から臨時休園となりました。もともと10日から14日まで休園期間となっていてその後の開園について