「侍ジャパン強化合宿」（９日、宮崎）野球日本代表「侍ジャパン」の井端弘和監督（５０）が９日、合宿地の宮崎市で取材に応じ、来年３月のワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）に向けた“連覇プラン”となるメンバー構成の一端を明かした。「第２先発」の起用を、３連戦を含め４試合ある１次ラウンドのポイントとして強く意識。１０日の広島との練習試合では隅田知一郎（西武）、金丸夢斗（中日）を起用し適性を見る