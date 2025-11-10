１日に現役引退が発表された大相撲の元小結遠藤の北陣親方（３５）＝本名遠藤聖大＝が９日、福岡市内のホテルで記者会見した。度重なるケガに苦しみながら真っ向勝負を貫き、晴れやかな表情で「本当に幸せな相撲人生」「悔いは一切ない」と、約１２年半の現役生活を振り返り、感謝を口にした。低迷する大相撲人気回復に貢献。今後は追手風部屋の部屋付き親方として後進の指導にあたる。充実感でいっぱいだった。北陣親方は晴れ