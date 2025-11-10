タレントの狩野英孝（43歳）が、11月9日に放送されたバラエティ番組「かのサンド」（フジテレビ系）に出演。屋形船が好きで、プライベートで毎年「花火見たりとか」していると語った。番組は今回、東京・深川の街をぶらぶら。ハゼ釣りができる屋形船に乗り、釣り対決をする流れになる。狩野は「僕、好きで屋形船。プライベートで毎年、花火見たりとかね。隅田川の。やってんすよ」と明かし、サンドウィッチマンの2人はビックリ。そ