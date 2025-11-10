京都5R・新馬戦（芝2000メートル）は雨脚が強まり、重馬場で先制したロブチェン（牡＝杉山晴）が1番人気アルペングローの追い上げを振り切り、初陣を飾った。この勝利で新種牡馬ワールドプレミアはJRA初勝利、リーディング首位を走る杉山晴師は今年50勝目を飾った。手綱を取った松山は「ハナにはこだわっていなかったけどスタートが良すぎて、そのまま行きました。持ったままで手応え良く、強い競馬。距離も持ってくれて良かっ