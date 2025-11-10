阪神の伊原が、真価の問われる2年目へ“全進化”を宣言した。「課題の方が多い。一年やり切る難しさ、投球の技術面、フィジカルの部分だったり。体が強くないと一年間しっかり戦えない」昨年ドラフト1位左腕の1年目の今季は、4月からローテーションに加わって6月までに5勝。一方で、その後は6連敗を喫するなど後半戦は失速した。SGL尼崎での残留組の秋季練習に参加している現在は体力強化に重点を置く。秋季キャンプに合流す