歌手の真田ナオキ（３５）が９日、沖縄・宮古島のマティダ市民劇場でコンサートを行った。歌手デビュー１０周年＆メジャーデビュー５周年の節目が重なる年に、宮古島へ初上陸。気温２８度の南の島でパワーチャージし、自慢の歌声を響かせた。これまで那覇市内でコンサートを開催したことはあるが、ファンからの「宮古島にも来てほしい」というラブコールに応え、自身最南端の地での歌唱が実現。真田は「初めての宮古島で、めち