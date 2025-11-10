ボクシングの元世界４階級制覇王者・井岡一翔（志成）が９日、都内で取材に応じた。バンタム級に上げ５階級制覇を目指す中、ＷＢＡ世界同級王者・堤聖也（角海老宝石）が１２月のノニト・ドネア（フィリピン）との団体内統一戦を終えた後の展望で井岡戦を熱望したことに「うれしい。ぜひやりたい」と歓迎した。この日は妻・恵美さんが手がけるベビーフードブランド「ＩＬＹＢＡＢＹ」の販促イベントに参加。自身の減量や育児