【阪神・藤川監督語録】▼工藤に密着指導3、4球投げると、また元の体の動きに戻る。反復練習の仕方の話をした。あまり考えてやるタイプではないから、メモでも取っておいてくれればとは思うけど。▼茨木に熱視線茨木は今日で（秋季キャンプを）終えて台湾のウインターリーグに行く。その成績をしっかり見たい。▼門別に投球術を伝授ピッチングの組み立て方といいますか、高校生の学生のレベル、プロの2軍から、プロ