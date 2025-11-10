イクイノックスの顕彰馬選定を記念し、東京10Rは記念競走として「イクイノックスメモリアル」が行われた。昼休みに同馬に携わった関係者らによるトークショーも行われ、多くのファンが聞き入った。ルメールは「レジェンドホースになった。一番印象に残っているのはドバイシーマクラシックを勝った時。本当に凄かったし、世界にその強さを見せつけてみんながびっくりしていた」と語った。▼ノーザンファーム副代表・吉田俊介氏