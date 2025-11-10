華やかなホリデーシーズンにぴったりな、PEACH JOHNの最新ランジェリーコレクションが登場♡ゲストに森香澄さんを迎えた新ビジュアル＆動画が公開され、「ナイスバディブラ ミスティブーケ」など人気シリーズの新色や、SALON・PJ BASICの新作がラインアップ。上品さと可愛らしさを兼ね備えたランジェリーが、冬のおしゃれ気分を高めてくれます。 森香澄が着こなす「ナイスバディブラ」