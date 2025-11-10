ロック歌手の矢沢永吉（７６）が９日、東京ドームで「ＥＩＫＩＣＨＩＹＡＺＡＷＡＬＩＶＥｉｎＴＯＫＹＯＤＯＭＥ『ＤｏＩｔ！ＹＡＺＡＷＡ２０２５』」を開催した。ポール・マッカートニーと並ぶ東京ドーム単独公演最年長記録タイで、日本人としては最年長となる金字塔。２０１８年以来７年ぶりとなった公演で、８日との２日間で計１１万人を動員。新たな伝説を作った。満員の客席から“永ちゃんコール”が響く