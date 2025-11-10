新日本プロレスは９日、都内で記者会見を開き、来年１月４日の東京ドーム大会で行われる棚橋弘至（４８）の引退試合の対戦相手が、米ＡＥＷのオカダ・カズチカ（３８）に正式決定したと発表した。団体によれば、シングルマッチでの対戦成績は棚橋の５勝９敗３分けだが、東京ドーム大会では２勝１敗。棚橋は、東京ドームでの引退試合としては１９９８年４月４日のアントニオ猪木以来、２７年ぶりとなる勝利での有終を誓った。“