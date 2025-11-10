「阪神秋季キャンプ」（９日、安芸）阪神のスタンリー・コンスエグラ外野手（２５）が、１１日の練習試合・中日戦（春野）に藤川監督たっての希望もあり「２番・右翼」でスタメン出場する。一報を受け「うれしいよ。監督がそういう機会を与えてくれるなら、準備はできています」と意気込んだ。オーダーについて、基本的にはコーチ陣に任せていた指揮官が、コンスエグラの上位起用を進言した。理由としては「肩が強くて足も速