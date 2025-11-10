１０日に３０歳の誕生日を迎える阪神・熊谷敬宥内野手が９日、今オフは打力向上をテーマに鍛錬を積んで飛躍を遂げることを誓った。史上最短となった９月７日・広島戦（甲子園）での２年ぶりリーグ優勝後、熊谷はもがいていた。「圧倒的にバッティングのコンタクト率が下がった。試合に出続けられる体力がなかった」。１０日・ＤｅＮＡ戦（甲子園）から１３試合の出場で８先発するも、３１打数３安打、打率・０９７。アピール機