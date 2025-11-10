◇大相撲九州場所初日（2025年11月9日福岡国際センター）本名の草野から改めた義ノ富士が欧勝馬を寄り切りで下し白星発進した。素早く中に入る速攻に「腰は高かったけど前に出られました」。新しこ名で勝ち名乗りを受け「草野じゃない、草野じゃないと言い聞かせて集中していた」と苦笑いだった。ご当地熊本出身とあり、15日間の懸賞本数も大の里に次ぐ134本と注目度も高い。「ありがたいです。相手以上に自分が燃えるし