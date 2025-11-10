◇大相撲九州場所初日（2025年11月9日福岡国際センター）2場所連続6度目の優勝が懸かる横綱・大の里（25＝二所ノ関部屋）は小結・高安（35＝田子ノ浦部屋）を寄り切った。大の里は5場所連続で白星発進とした。立ち合いから体当たりで高安の突き押しをものともせず、右を差して力強く寄り切った。「しっかり落ち着いて対応できて良かった。また明日集中してやっていきたい」と話した。この日、元小結・遠藤が引退会見を