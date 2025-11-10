嵐の二宮和也（42）が9日、主演映画「8番出口」（監督川村元気）の興行収入50億円突破を記念した舞台あいさつを都内で行った。8日までに興収50億7000万円に達し、「面白いものができて、たくさんの人に見てもらいたいなと思ってはいたけれど、明確な数字はなかった。聞いてビックリです」と素直な心情を吐露。韓国でもヒット中で、中国、米国などでも今後公開。「映画館で見るべき作品だし、どんどん新しい世界に広がっていけ