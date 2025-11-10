豆腐や油揚げの製造を手がける新潟県見附市の浅野食品が、新潟地裁長岡支部より破産開始の決定を受けたことが分かった。 民間の信用調査会社・東京商工リサーチによると、1951年に創業した浅野食品は、老舗の豆腐・油揚げの製造業者として、地域のスーパーや事業者などに販売基盤を構築し、創業70年以上にわたる業歴で地域に知名度は浸透していた。しかし、同業他社との競合が激しい業界で価格競争が常態化して