「女子ゴルフ・ＴＯＴＯジャパンクラシック・最終日」（９日、瀬田ＧＣ北Ｃ＝パー７２）前日まで首位で並んでいた畑岡奈紗（２６）＝アビームコンサルティング＝と荒木優奈（２０）＝Ｓｋｙ＝がプレーオフを行い、畑岡が１ホール目で下し、３シーズンぶりの米ツアー通算７勝目を挙げた。全組がスタートしたものの、降雨によるコースコンディション不良のため最終ラウンドを中止した。４位の佐久間朱莉（大東建託）は、次戦の伊