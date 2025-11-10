TBS系日曜劇場「ザ・ロイヤルファミリー」で見せる妻夫木聡（44）の涙が印象的だ。税理士の仕事に希望を見いだせなくなった主人公が佐藤浩市ふんする馬主に出会い、競馬の世界で熱い思いを取り戻していく。産地からレースまで、サラブレッドを巡るさまざまな思いが交錯するドラマは、37年前の映画「優駿」を思い出させる。もの静かな男が、熱い涙を絞り出す。そんな心情がひしひしと伝わってくる。曲折を経ても根はまっすぐ。そん