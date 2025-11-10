放送中のＮＨＫ朝ドラ「ばけばけ」のヒロイン・郄石あかりが、インスタグラムのフォロワーが２５万人を突破したことを報告し、祝福の声が寄せられている。郄石は１０日までに自身のインスタグラムを更新。「写真集で行った台湾の懐かしい写真たちです」とワンピース姿などを披露した。そして、「重版決定と２５万人フォロワーという嬉しいことが重なり、だいぶ舞い上がっています」と喜びをつづり、最後に「これか