《東京競馬出来事＆制裁》【競走除外】▽9R…サノノアルペン（ゲート内で立ち上がり左前肢ハ行）【競走中止】▽3R…カシノハンゾウ（4角＝右後肢ハ行）【過怠金】▽2R…荻野極3万円（ムチの使用法）【戒告】▽6R…鮫島駿（決勝線手前外斜行）▽11R…プーシャン（直線外斜行）