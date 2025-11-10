芸能活動自粛中の三代目ＪＳＯＵＬＢＲＯＴＨＥＲＳ・今市隆二（３９）が来年から活動再開することが９日、分かった。所属事務所が公式サイトで発表した。サイトでは、今市が不起訴処分になった状況を踏まえ「現在の状況を総合的に判断し、今後の今市の活動につきましては、段階的に準備を進め、来年より活動を再開していく予定」と伝えた。今市本人の様子について「自粛期間を通じて深く反省し、皆様からの信頼を回復