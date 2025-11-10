阪神の大竹耕太郎投手（３０）が９日、トレーニングのため甲子園に訪れ、来年１月の合同自主トレで“新塾長”として和田魂を継承することを意気込んだ。師匠である昨季限りで現役を引退したソフトバンクの和田毅氏からは、ロッテの小島とともに自主トレの仕切り役を任された。大竹は「そのまま場所とか引き継いで僕と小島でやります」と師匠の思いに応える考えだ。練習メニューについては、和田イズムを引き継ぎつつも新たなも