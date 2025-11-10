オンラインカジノで賭博をしたとして、中高生を始め未成年が相次いで摘発されている。賭けに使う金を得ようと、詐欺などの犯罪に手を出すケースもある。若者はギャンブル依存症に陥りやすいとされ、専門家は周囲が早期に気づき医療機関などにつなぐ必要性を訴える。（後藤陵平）「たくさんのお金がほしかった」「オンラインカジノを続けるため、たくさんのお金がほしかった」。恋愛感情を抱かせる「ロマンス詐欺」の手口で３０