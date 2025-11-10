「阪神秋季キャンプ」（９日、安芸）阪神・藤川球児監督（４５）が９日、ブルペンで工藤らに直接指導を行った。プレート付近まで歩み寄り、フォームなどを指導。門別には投げ終わりに話しかけ、約５分ほど安藤コーチらを交えて話し合った。藤川監督の主な一問一答は以下の通り。◇◇−ブルペンで工藤に顎が上がることを指摘。「体の使い方ですね。それが癖づいていけば。３球、４球投げるとまた元の体の動きに戻