マリナーズ会長付特別補佐兼インストラクターのイチローさん（52）が9日までの2日間、新潟県長岡市を訪れて今夏の甲子園大会に出場した中越を指導した。イチローさんは「嫌なキャッチャーとは？」と質問され、ゴールドグラブ賞9度のモリーナ（元カージナルス）、12年首位打者のポージー（元ジャイアンツ）の名前を挙げた。「静かにいい仕事をする。相手として何が嫌かというと、淡々とやること」と理由を説明。座学でも「相