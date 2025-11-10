2025年脳科学・脳疾患学術年次総会および2025年度国家神経疾患病医学センター学術会議が1日に北京市で開幕した。その中で発表された「中国神経系統疾患報告2024」によると、中国では出血性脳卒中の発症に若年化の傾向が見られるという。中国新聞網が伝えた。同報告によると、脳血管疾患は目下、非常に重要な神経系統疾患の一つで、中国では悪性腫瘍と心臓病に続き、3番目に多い死因となっている。脳卒中は中国の成人の死因と障害発