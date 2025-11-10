ポスティングシステムで今オフのメジャー移籍を球団から認められている巨人の岡本と、既に同申請を行ったヤクルト・村上のWBC選出について井端監督が言及。「まず球団が決まらないことには話が進めづらい。決まり次第動かないと。いい方向にいくとは思っています」と期待した。選出選手には、年内か遅くても年明けすぐに伝えたい意向で「直接行こうかな」と伝達方法を思案していた。