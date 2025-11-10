広島戦に「8番・捕手」で先発出場する阪神・坂本は、10日が32歳の誕生日。バースデーに日本代表デビューとなる。それでも浮かれることなく「そんなことは気にせず、試合でしないといけないこと、やらないといけないことがたくさんある。集中したいと思います」と、ピッチコムやピッチクロックなどへの対応へ気を引き締めた。強化合宿初日のブルペンで球を受けた西武・平良とバッテリーを組み、ヤクルト・中村悠、オリックス・