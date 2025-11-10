侍ジャパンが10日に行う広島との練習試合（宮崎）にメジャーリーグの審判員が出場する。日米で違うストライクゾーンの確認などのために、大リーグ初の女性審判員であるジェン・パウォルさん（48）と男性審判員の2人が8日に来日。2人は15、16日の韓国戦（東京ドーム）に出場する予定となっている。WBCは大リーグ機構から審判員が多く派遣される。WBCで採用される「ピッチクロック」も審判員が違反を判定。タイマーの開始やリ