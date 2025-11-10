「巨人秋季キャンプ」（９日、ジャイアンツスタウンタジアム）巨人は９日、ジャイアンツ球場で秋季キャンプ第３クール最終日を迎え、阿部慎之助監督（４６）が内野手のレギュラー争いの激化を求めた。泉口が台頭した遊撃を除く来季の内野３ポジションについて「まだどうなるかもわかりませんよね」という状況。「大いにチャンスはあると思うよ。みんなで競争するんだから」と選手の台頭を熱望した。今季三塁を守った岡本は