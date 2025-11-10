メンバーの熱気があふれていた公開リハーサル＝１０月１２日、綾瀬市文化会館綾瀬市立綾瀬中学校（同市深谷南）のブラスバンド部の元部員たちが６２年前に同部を創設した恩師の山上和代さん（８７）＝茅ケ崎市在住＝を招き、感謝の気持ちを奏でる記念コンサートを１１月３０日、市文化会館（同市深谷中）で開催する。発起人で市内在住の見上久さん（７１）は「市民に音楽文化が浸透した源流は同部にある。今年が昭和１００年であ