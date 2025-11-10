整備が計画されている「ストリートスポーツパーク（仮称）」のイメージ図（寒川町提供）寒川町が２０２８年１月に開業を目指す「ストリートスポーツパーク（仮称）」と「相模川一之宮公園（仮称）」を巡り、町は公募型プロポーザル方式で施設整備・運営事業者の募集を始めた。スケートボードや自転車ＢＭＸなどストリートスポーツによる地域活性化を目指す町は、同パーク整備でさらに勢いを付ける狙いがある。２６年３月中旬に事